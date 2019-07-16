台南本土登革熱新增1例、境外移入1例，目前本土病例10例、境外移入23例。第10例本土病例54歲男性居住新化區知義里，有心臟病、憂鬱症等病史，14日發燒、頭暈未就醫，15日至檢驗所抽血檢驗腎臟功能，經檢驗所建議檢驗登革熱快篩陽性通報，目前住院治療；由於13日新增1例左鎮老翁確診本土登革熱，現又傳出新化本土病例，兩者目前都無到疫情熱區市區活動史，2例病毒基因序仍待比對，才能釐清。

第23例境外移入病例為34歲男性住西港區竹林里，6月22日至7月14日至印尼探親，7月12日起陸續出現發燒、頭痛、骨頭痛、無力及腹瀉等症狀，個案7月14日自高雄小港機場入境時因發燒篩檢登革熱NS1為陰性，7月15日經疾管署檢驗結果確診為陽性，衛生所人員立即聯繫個案至醫院住院治療。

登革熱防治中心表示，新增本土病例病毒分型為第二型，境外移入病例病毒分型為第四型，昨天已針對新化知義里押罐、疫調，今天也針對居住地及活動地進行孳生源清除等防治措施，17日進行戶內戶外化學防治。第9例左鎮老翁曾到新化果菜市場，也將進行噴藥化學防治。

為了全面防堵登革熱，目前只要發現民眾發燒即使快篩陰性，就會進行通報，但有民眾因此覺得擾民，登革熱防治中心呼籲民眾配合，忍一時不方便。

登革熱防治中心也提醒，目前疫情仍嚴峻，大雨過後的本周是決戰期，連日進行巡查，戶外積水容器仍多，呼籲民眾要傾倒乾淨不流動的水跟積水容器，「一滴水就有很多孑孓」，務必要清除。

(中時 )