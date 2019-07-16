湖人雙雄詹姆斯(右)與戴維斯新球季面臨強大挑戰。（美聯社資料照）

勇士五星戰線解體，湖人想要組成三巨頭的夢想破滅，但抱團的念頭卻是四處開花，如今雙主將的時代來臨了，不但各隊實力更加平均，球迷也能看到更精采的球賽。目前全聯盟排名前十的雙主將球隊當中洛城雙雄快艇與湖人包辦前二，勇士浪花兄弟退居第三，籃網杜蘭特和厄文僅名列第四。

快艇不出手則已，一出手就是天下震驚，不僅順利從暴龍手中奪得里歐納德，而且還很意外地從雷霆那邊挖來了保羅喬治。里歐納德上賽季幫助暴龍奪得隊史首冠，而且還榮膺總決賽MVP；保羅喬治打出生涯代表作，場均28分、8.2籃板，例行賽MVP票選第三，兩人是全聯盟最頂尖的鋒線球員，快艇瞬間成為新賽季奪冠熱門球隊。

湖人在付出了三位潛力新秀終於交易到安東尼戴維斯，加上原本的詹姆斯，紫金部隊組成了全聯盟攻擊威力最強大的雙核心戰將。即便同城的快艇也擁有里歐納德和保羅喬治，但湖人的奪冠聲勢一點都不輸給對手。

勇士在少了杜蘭特與考辛斯之後，新賽季回歸到史提芬柯瑞和克雷湯普生的雙後衛陣容，雖然克雷湯普生膝蓋十字韌帶受了傷，但有機會在季中傷癒歸隊，等到他復出後，浪花兄弟仍是全聯盟最不可小覷的三分外線冷箭殺手。

杜蘭特的阿基里斯腱斷裂，肯定要休息一整個球季，但杜蘭特與厄文的組合依舊在新賽季投下一 顆震撼彈，籃網即便在新賽季只能倚賴厄文，但放眼2020-21球季，籃網將躍居東區頂級豪門之一。

公鹿「字母哥」阿提托康波與米德頓的組合排名第五；哈登與韋斯布魯克在火箭再次聚首，排名第六；拓荒者利拉德與麥科倫名列第七；七六人恩比德和班西蒙斯排名第八；金塊約基奇與賈瑪莫瑞排名第九；活塞葛瑞芬和德拉蒙名列第十。

(中時電子報)