三上悠亞從女團SKE48成員轉戰AV界後，人氣可說是扶搖直上，不過前陣子日本驚傳許多知名女優無碼影片流出，據悉三上悠亞其中一段12分鐘影片，目前也在網路上瘋傳，恐怕對她的事業造成不小衝擊。

三上悠亞「12分鐘無碼母片」被爆在網路瘋傳，AV達人一劍浣春秋聞訊後提出2大疑點，他表示網路流傳三上悠亞「馬賽克破壞版影片」，但馬賽克就是破壞影片母帶的方式，因此再怎麼去除掉馬賽克，也無法找回原先母帶畫面，此外三上悠亞所屬的S1公司，在此風波影響未受過多波及，因此突然爆出有所謂的12分鐘無碼片，可說是讓人摸不著頭緒，因此不願證實影片真實性。

此外網路更瘋傳三上悠亞昔日「黑歷史」的照片，當時13歲的她頂著一頭長髮，但膚色卻相當黝黑，甚至還有一口暴牙，與現在女神般的模樣相比相差甚遠，但也有網友驚呼：「醜小鴨變天鵝」是有真實範例的。

(中時電子報)