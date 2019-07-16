貝里斯是我邦交國，但國人對這個國家卻不太瞭解。清大一群來自不同年級與科系的學生，去年暑假前進貝里斯，團員們發揮各自領域的專長及豐富的活動經驗，透過資訊教育把熱忱與愛心帶給貝里斯的孩子們，希望能夠縮短城鄉資訊教育的落差。

清大貝里斯資訊服務團2011年成立，透過對貝國持續性的服務與援助，達到深入的文化交流。今年團隊有15名青年，7月8日再出發到貝里斯，除去年服務內容外，另外新增種子教師計畫，希望讓當地老師透過有效的使用電腦來準備課程與進行教學，並協助教導他們籌備教材，提升教學品質。

貝里斯資源不足，無法像已開發國家的學童，可以透過電腦操作與世界資訊網絡接軌、獲取更多學習資源。因此清大團隊以資訊教育為服務主軸，教導當地偏鄉學童使用電腦與網路，讓他們擁有與世界接軌的能力。

貝里斯的義務教育只到國小六年級，升學對孩子來說幾乎是遙不可及的夢想，想念高中甚至是要讓一位父親賭上一棟房子的代價。因此，清大團隊也設立了獎學金計畫，透過書審、面試與家訪，提供高中獎學金補助，改善他們因家庭經濟狀況不佳而無法繼續升學的情形。

另外，團隊也透過學校訪查，了解到當地村落缺乏電力，學生沒有電風扇可以使用，且村落裡的教室是用水泥建造而成，造成孩子在學習時必須忍受酷熱的高溫。

清大隊員們認為幫助他們的第一步，需要從改善電力做起，因此展開太陽能板計畫，在臺灣募集太陽能板運到當地，架設在小學發電驅動電風扇與電燈。除硬體層面外，團隊也進行書法、家政、科學、遊戲、扯鈴與唱跳等文化課程，結合臺灣文化分享。

教育部青年署呼籲更多青年朋友一起加入海外志工行列，更多詳細訊息，可上教育部青年發展署網站(https：／／goo.gl／v1jfhH)或青年海外和平工作團網站(https：／／yopc.yda.gov.tw)查詢。

(中時 )