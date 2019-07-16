PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

昨日（15）國民黨公布黨內總統初選結果，高雄市長國瑜順利以44.805%支持度出線，壓倒性勝利，讓韓粉士氣大振。卻也有聲音認為，一旦韓競選總統大位，國民黨好不容易得來的高雄市長將拱手送還民進黨。網友直言，光是農藥問題、農地工廠、高雄弊案，都足以讓高雄人拒投民進黨；民進黨認為的囊中物，高雄人早看清。也有人大喊：「川哥穩了！」

網友在PTT論壇發文《54088準備好再輸一次呵呵》，表示：「光是農藥問題、農地工廠，都可以讓高雄農民拒投民進黨。再來假新聞我就不多說了，你看看三民自的報導，很好笑根本都不用驗證真實性，54088支持度民調一定又一次贏任何候選人，然後輸到脫褲藍，是不是很好笑呢？」

該網友更痛批：「大砲變暖男，高雄弊案這麼多，都還沒有查完，你還要選民進黨，我只能說高雄加油！也希望1450多黑一點高雄，讓高雄人看到無恥綠共呵呵！穩惹假暖男呵呵！」

對此，有網友直言：「川哥穩了！」（指現任高雄市副市長李四川）其他網友則回應：「菊朝復僻」、「54088最假男，登革熱撥款假男，實刁難」、「54088會說我跟陳菊一樣不清淤啦」。

(中時電子報)