高雄市長韓國瑜15日通過國民黨總統初選，16日上班首日，上午的市政會議遲到半個多小時，媒體議論紛紛，他趕抵市府後低調向記者表示，是去參加公祭才遲到；據了解，韓國瑜一早先去參加高市義消大隊長李東和父親的告別式，因故耽擱，才由副市長葉匡時暫代主持市政會議。

韓國瑜原訂16日上午10點召開市政會議，但時間一到，副市長葉匡時宣布會議開始，卻不見市長身影，現場媒體一陣錯愕，紛紛討論他遲到原因。

韓國瑜10點37分抵達市府會議室，媒體一擁而上問他為什麼遲到，甚至有人提問「是昨天慶功慶得太晚嗎？」韓國瑜為了盡快開會，沒停下腳步，僅簡短回應「我去參加公祭」。

據了解，韓國瑜早上9點半先前往參加高雄市義消大隊長、享溫馨KTV董事長李東和父親李榮豐的公祭，現場又被告知有另外2場告別式希望他能去致意，因此耽擱時間，緊急通知葉匡時先代理主持，等參加完公祭後韓國瑜立即趕回市府開會。

(中時 )