為減輕巴金森氏症患者就醫經濟負擔，健保署自8月1日起，給付「深層腦部刺激器」所需使用的導線、導線延長線及導線固定蓋等3種組件，需要的病患可以少自費10多萬，估計健保一年挹注7千多萬元，每年有近300名病患受惠。

健保署官員表示，巴金森氏症是一種運動神經系統退化性疾病，患者常出現肢體僵硬、顫抖、失去平衡感等動作障礙相關症狀，但往往遇到藥物治療的瓶頸，臨床對於藥物無法控制的巴金森氏症患者，會建議以外科手術進行深層腦部刺激術(Deep Brain Stimulation,簡稱DBS)，藉由電刺激調節視丘下核的異常活性，控制不正常的腦神經訊號，便成了另一種治療選擇。

健保署官員指出，健保在2015年1月1日將「深層腦部刺激器」納入健保給付後，次年7月1日亦放寬給付規定，取消終身給付一次的限制；日前健保共擬會議決議，考量病人裝置「深層腦部刺激器」(俗稱脈衝產生器、電池)後，除了植入於鎖骨下的電池外，還需要植入一組細長的電極導線，藉著產生電流來控制調節腦內不正常的活動訊息，而後者目前還需要自費，經評估後同意裝置「深層腦部刺激器」所需的導線、導線延長線及導線固定蓋等3種組件也一併納入給付，其中導線支付85,000點，導線延長線支付22,000點及導線固定蓋支付20,000點，並自108年8月1日起實施。（1點約0.9元）

健保署官員表示，巴金森氏症病人是否需裝置「深層腦部刺激器」，必須經由醫師臨床評估是否符合適應症，健保給付該項導線的組件，限裝置深層腦部刺激器患者使用，以申請一次為限。估計健保一年挹注7千多萬點預算支應，有281人次受惠。

(中時 )