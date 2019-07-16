基隆李姓男子2008年酒後騎車害後座的女友摔死，2014年又因酒駕遭判刑，去年他喝酒後又開車撞死林姓男子，他肇事後立即下跪認錯自首，但最高法院維持歷審判決，認定他3度酒駕害死2命，不予減刑，將他判刑6年6月定讞。

平時經營夾娃娃店的李男，2008年酒後騎車載女友，行經新北市中和板南路時違規闖紅燈，害女友摔死，他與死者家屬和解獲不起訴處分，但他又在2014年酒駕被警方查獲，遭判刑3月、可易科罰金確定。

李男沒有因此得到教訓，去年1月2日中午他先在新北市汐止一家釣蝦場喝了4罐啤酒後，開車返回基隆巡視他投資的娃娃機後，又到超商喝啤酒後駕車欲返回住家，行經基隆工建路時，他越過雙黃線逆向行駛，迎面撞上對向騎機車的林男。

林男的機車遭撞擊後，向後滑行20多公尺，機車再衝撞一旁的小客車後起火燃燒，林男摔落車道受重傷，救護車據報將他送醫急救但到院前已心跳停止；李男肇事後在現場立即向倒地林男下跪道歉並向警方自首。

歷審認定，李男雖然事後下跪道歉，且犯後坦承犯行，態度尚佳，但他已第2次酒後駕車致無辜被害人死亡，難認可憫，又因賠償金額差距過大而未能與死者家屬達成和解，將他判刑6年6月，案經上訴，最高法院駁回確定。

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(中時 )