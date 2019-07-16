曝與習近平不太親近 川普又對北京喊話 11:142019/07/16 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普在白宮出席活動時表示，以前曾說過中國國家主席習近平是他的好朋友，但雙方現時可能不再那麼親近，他們必須為了自己的國家，習近平是為了中國，他就為了美國。這是理所當然的事。 川普稍早在推特上發文，中國第二季GDP成長率6.2％創下逾27年來最慢增速。美國加徵關稅，對於希望離開中國前往非關稅國家的公司產生重大影響，逾千上萬家公司正在離開。這就是為什麼中國希望與美國達成協議。他又稱，期望北京首先不要破壞已達成的原初協議。 (工商 ) #川普 #習近平 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普罵不停 外界不改對Fed獨立性看法 21:192019/07/14 財經 掐住川普談判的軟肋 04:102019/07/15 論壇廣場 川普罵不停 未動搖Fed獨立地位 04:102019/07/15 全球財經 新聞透視》兩個風暴 考驗川普連任 04:102019/07/15 兩岸要聞 川普嗆有色女議員滾回去 她火力全開一句話回敬 15:152019/07/15 國際 川普支持率 輸拜登近10個百分點 20:152019/07/15 財經 商務部長 是川普下一個開鍘對象？ 21:182019/07/15 國際 美總統大選民調 川普支持度陷危機 04:102019/07/16 全球財經 川普轟少數族裔女議員滾回老家 04:102019/07/16 兩岸要聞 搶老白男選票 川普讓社會更對立 04:102019/07/16 兩岸要聞 國際熱門新聞 羞辱！美封殺華為太超過 這招惹火英情報圈 - 國際 威脅增加！紐約竟也要蓋圍牆 - 國際 不甩美國！華為將投資義大利900億 - 國際 川普嗆有色女議員滾回去 她火力全開一句話回敬 - 國際 曝與習近平不太親近 川普又對北京喊話 - 國際 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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