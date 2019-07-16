美國總統川普在白宮出席活動時表示，以前曾說過中國國家主席習近平是他的好朋友，但雙方現時可能不再那麼親近，他們必須為了自己的國家，習近平是為了中國，他就為了美國。這是理所當然的事。

川普稍早在推特上發文，中國第二季GDP成長率6.2％創下逾27年來最慢增速。美國加徵關稅，對於希望離開中國前往非關稅國家的公司產生重大影響，逾千上萬家公司正在離開。這就是為什麼中國希望與美國達成協議。他又稱，期望北京首先不要破壞已達成的原初協議。

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