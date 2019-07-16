肝膽胃腸科醫師張振榕日前上節目《醫師好辣》時，指芒果長黑點芒果黑點不能吃。(翻攝醫師好辣)

有肝膽胃腸科醫師在節目《醫師好辣》上稱芒果長黑點，代表發黴，菌絲已長到果肉裡面，有病患切除黑點吃時，已有臭酸的味道，吃了幾口就丟掉，2天後肚子痛、噁心及嘔吐，趕緊就醫，確診是黑點造成黴菌性腸胃炎。對此，雲林菜農林佳新抨擊說，看殭屍片看太多嗎？

林佳新在臉書發文表示，「張醫師你是看殭屍片看太多嗎？」。芒果與很多水果一樣，在台灣高溫高濕的氣候下，會產生很多病害，例如炭疽病與黑斑病就是會導致黑點，甚至在樹上時或運送過程的碰撞，都可能發生黑點，「這對人體無害，只是影響口感，賣相」。這是農業小知識。

他說，「我們應該想的是怎麼有人會把芒果放到臭酸，芒果跟很多水果一樣熟成到一定程度，我過世的阿嬤都會放冰箱，讓芒果進入休眠期，拖長保鮮期限。奇怪張醫師難道你不會？!奇怪當腸胃醫生的怎邏輯這麼棒？」病患吃臭酸芒果，是不是嗅覺有問題，還是有嚴重眼疾，看不出聞不出芒果已經腐敗？

他強調，這案例很明顯的又是醫生看農業，自以為是的標準案例，「危言聳聽」；老弟阿，算大哥拜託你了好不好？農業界已經充斥一堆吉娃娃了不要再惡搞了。

其實，農委會也於日前澄清，芒果長黑點，是患炭疽病及黑斑病，這類病菌不會感染人體；表面若輕微受損，切除受害部位仍可食用，沒有安全疑慮，但芒果若已腐敗，變色變味，就應丟棄不宜再吃下肚。

(中時電子報)