34歲南韓女星「Clara」克拉拉(本名李成敏)，擁有甜美天使臉孔與火辣身材，2014年曾被美國時尚雜誌《MODE》選為「全球第二美」、「亞洲第一美」，因此在亞洲地區大開知名度，而經歷合約糾紛的低潮後，Clara不僅事業重新出發，還在情路上找到良人，閃婚大2歲美籍企業家，成了豪門媳婦。

「亞洲第一美」Clara辣曬比基尼照，豪乳加美尻被讚超完美。(翻攝自Clara IG)

而當了豪門媳的Clara，婚後仍不鬆懈，除繼續演藝工作外，維持完美外型更是不遺餘力，甚至尺度大躍進，放送粉絲福利，最近適逢炎夏，她昨天在IG貼出新照片，Clara換上棕色比基尼現身海灘，雖然僅是側身而非正面入鏡，但完美身材可一點都不藏私，渾圓D奶、堅挺美尻在螞蟻腰的襯托下更加凸顯，看得出來平時很努力健身，身材凹凸有致，線條相當火辣。

Clara曬出超火辣比基尼美照，俏皮表示：「夏天就是要穿比基尼」，顯然對自己的身材很滿意也很有自信，網友看了這照片也一面倒稱讚，直呼Clara「身材太完美了」，任誰看了都凍未條，「亞洲第一美」當之無愧！

(中時電子報)