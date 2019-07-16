現代都市高樓櫛比鱗次，增加許多救災難度，為提高救災技能、保障民眾生命財產安全，新北市政府消防局與瀚邦國際慈善基金會今天（16日）在汐止保長坑訓練中心聯合辦理「瀚邦盃第一屆繩索救援交流賽暨消防體驗活動」。該活動除有72名消防人員分別組成8隊參賽外，還邀請台東縣國小師生在旁觀賽及進行防溺、防震、急救等各式消防宣導活動。

新北消防局指出，隨著時代演進，高層建築物、機械立體停車場及纜車等新型態的建物設施相繼出現，倘有人員受困此類設施時，往往需要消防人員利用繩索靠近患者救援。過去台灣各縣市消防人員多是自費參加民間舉辦之各項繩索操作競賽，對於消防人員繩索救援模式之交流機會較為欠缺，因此瀚邦國際慈善基金會的曾黃麗明董事長特別促成本次交流賽，並提供繩索及獎金給參賽表現優異的隊伍，希望可以為新北市消防人員的繩索救援技術提升貢獻一份心力。

高樓垂降也是救災必備技能。（吳家詮翻攝）

今天活動現場除消防人員進行繩索交流賽外，還有邀請100餘名的台東縣國小師生到場觀賽及參與消防體驗活動。瀚邦國際慈善基金會的曾黃麗明董事長表示：「許多偏鄉學童本身具備良好的體格與敏捷的身手，希望可以藉此來了解消防工作，給他們一個目標去努力，未來擁有一份穩定收入的工作，也為消防界吸引優秀的人才。」。

同時，新北市政府消防局也希望本次活動除可以提升繩索救援技術外，還能透過各種體驗活動深化防災教育，推廣正確的觀念至每一戶家庭，在暑期戶外活動時能學習到防火、防溺及野外急救的知識與技能。

今天攀繩訓練還邀請台東縣國小師生在旁觀賽及進行防溺、防震、急救等各式消防宣導活動。（吳家詮翻攝）

台東縣國小師生到場觀賽及參與消防體驗活動寓教於樂。（吳家詮翻攝）

(中時電子報)