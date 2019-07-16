受台灣氣候潮濕影響，老茶的保存不易，也使得品質好的老茶價格飆漲，以今年「台灣陳年老茶品質鑑定」評選出的結果，金牌獎老茶吸引許多收藏家搶標，最後以1斤25萬元得標，創下老茶拍賣新高。

中華民國茶商業同業公會全國聯合會理事長游濟民指出，若妥善保存，茶齡約20至30年以上的老茶會有淡淡的荷香、樟香、蔘香或檀木香、中藥香等風味，口感獨特，成為愛茶人士競相收藏的精品，公會每年也都舉辦評鑑，盼推廣台灣老茶。

游濟民說，今年邀行政院農業委員會茶業改良場評鑑團隊評選，總計200多件老茶參加此評鑑，選出特等金獎得主連志禾，另張俊宏、鄭鈞元、陳羿婷、盛龍莊、風玥茶研所、名山茶廠、王峰茶業、尚欣茶行、莊茶國際有限公司等13位榮獲金牌獎。

經拍賣競標，最後金牌獎以每斤25萬元、由台南市百年老茶莊搶標成功，拍賣價創下歷年新高，銀牌獎、優質獎則分別以每斤7萬5000元、5萬元拍出。游濟民說，盼透過老茶評鑑及拍賣，提升台灣茶的多重層面與豐富性，未來能將台灣茶推廣至國際舞台。

(中時 )