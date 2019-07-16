氣象局稍早說明，熱低壓(TD)最快今天白天升格為輕颱「丹娜絲」，預估今天深夜11點發布海上警報，明天恐發布陸上警報，且中心不排除會登陸台灣。對此，氣象局副局長鄭明典解釋，熱低壓為何會突然往北走，是因為熱低壓南方有一股蠻強的西南風，提供颱風或TD往北移動的動量，且這麼大的雲系，幾乎一定會影響到台灣。

鄭明典則在臉書貼出「CIMSS大氣可降水量分析」，小圓圈是目前熱低的環流中心，指出熱低壓南方有一股「具規模的西南風」，與北方副高壓的東風，維持一個大橢圓圈的低壓區，「由於西南風尺度大，持續提供往東北的動量，與副高的東風往西的動量相抗衡」，結果就是「低壓區往北移動」。鄭說，這麼大的雲系，幾乎一定會影響台灣，是否侵襲要看日本如何處理這個熱低壓。

鄭明典提醒，從圖上的右下角可以看到熱低外圍的雲系，離台灣很近了！所以台灣很可能已經受到熱低或它的大低壓區外圍下沉區的影響，今天的高溫還是很需要注意。

(中時電子報)