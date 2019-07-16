車禍發生後，垃圾車司機發現婦人躺在血泊中當場腿軟跪地。（馮惠宜翻攝）

台中市南區建國北路、柳川東街口14日清晨發生民營垃圾車撞斃80歲晨運婦人的悲劇；當時由於是清晨5點，懷疑大貨車有視覺死角肇禍，唯婦人家屬向媒體爆料指稱肇事張姓司機駕照早已被吊扣，且還是酒駕，對此轄區分局指，當場已開罰，並依相關法令送辦，一定依法辦理，還家屬公道。

這起死亡車禍發生在14日清晨約5，張姓民營垃圾車司機沿台中市南區建國北路左轉柳川東路口，一轉彎坐在一旁的助手提醒他左轉「好像輾到東西」，下車查看，80歲婦人已倒臥血泊，張男當場嚇到腿軟，雙腳跪地，直到救護車到場，唯當時老婦已無生命徵象，經送醫搶救仍因頭部重創不治。

張男警訊時供稱轉彎時時速只有10公里，並未發現有人，懷疑是視線死角，警方也在訊後

依業務過失致死罪嫌送辦，肇事原因及責任歸屬仍需進一步鑑定釐清。

唯婦人家屬16日爆料指稱張男當時無照又酒駕，對此，警方以偵查不公開為由，拒絕透露案情，只強調當場有酒測，也依法開單，目前張男已於檢方偵訊後羈押。

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(中時 )