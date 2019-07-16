趕緊把握暑假出國大玩特玩，現在報名付訂去吳哥窟，享第2人半價優惠，滿額為止！限定2019/7/24出發搭乘景成航空直飛省時又省力，瘋玩世界七大奇景之一的吳哥窟，目睹電影「古墓奇兵」的拍攝場景及多個壯觀景點，入住五星級度假村，體驗最棒的人間天堂！

既然要出國，你會選擇哪一個國家呢？近幾年，東南亞成為國人愛去的前五名國家，距離近、消費便宜，其中就以擁有世界最大的神廟─吳哥窟來說，更是吸引許多遊客願意前往朝聖目睹壯觀的古蹟。

入住五星級「吳哥奇蹟度假村」體驗貴族般待遇按摩/盈達旅遊提供

盈達旅行社特別推出「柬式幸福 吳哥窟奇蹟 協奏曲SPA五日」行程，搭乘柬吳哥窟首屈一指的景成航空，入住五星級「吳哥奇蹟度假村」，融合吳哥窟現代與古文明特色的設計，營造出舒適放鬆的居住環境；除此之外，凡報名此行程者可免費獲得「吳哥奇蹟度假村精油SPA一小時」，享受貴族般的待遇，放鬆每一寸肌肉。

電影「古墓奇兵」的拍攝場景「塔普倫廟」/盈達旅遊提供

主要行程參觀吳哥王朝國王打仗時放置寶劍的所在地「寶劍塔」，又被稱為血湖，以及電影「古墓奇兵」的拍攝場景「塔普倫廟」，建於12世紀末，被卡波克樹盤結在圍牆廟門口、百年老樹繞著千年奇石，形成奇觀。「女皇宮」遵奉婆羅門教三大主神之一的濕婆神，廟壁畫的雕刻是所有吳哥古蹟中最精緻細美的，是柬埔寨藝術的顛峰之作，曾獲得「吳哥藝術之鑽」美譽。

「高棉的微笑」/盈達旅行提供

名列世界七大奇景之一的小吳哥窟，高度約有20層樓高，是高棉吳哥王朝全盛時期所遺留下來的不朽宗教建築；「洞里薩湖」是東南亞最大的淡水湖，總面積在雨季為10,000平方公里，安排搭乘遊船可看見當地水上人家特有的文化與生活方式，非常有特色；「巴戎廟」由49座大大小小的寶塔構成一座大寶塔，最特殊的設計是每座塔的四面都刻有三公尺高的加亞華爾曼七世的微笑，透過光影變化形成神奇的畫面，而「高棉的微笑」就是由此而來。

加亞華爾曼七世之祭祀的地點「吳哥古皇宮」、內有古時判官及麻瘋王雕刻建築的「古代法院」、古時皇帝舉行慶典儀式的「鬥象台」等等，都會透過此行程一探究竟，親眼目睹瞠目結舌的壯麗；除此之外還安排了傳統市集，感受最真實的高棉人民異地生活文化，擁有琳瑯滿目的紀念品、布織品、雕刻品等，體驗最豐富有趣的購物樂趣！

盈達旅遊 02-77287717

(中時電子報)