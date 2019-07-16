台灣高鐵公司TGo會員人數突破百萬，特別推出「百萬感動、百萬美好」活動，TGo會員於下周一（22日）晚上10點半至11點半間登入帳戶，就可購買兩人同行、同享半價的專案車票，限購2張標準車廂對號座，且日期、區間與車次需相同，限量2500組，每位會員限購一組。以南港到左營標準車廂原價1530元為例，活動價一人只要765元，兩人可省下1530元。

高鐵公司表示，若想參加活動的民眾，必須加入TGo會員並開通帳戶，才能獲得活動資格。符合資格的會員只要在活動期間內，至「兌換專區」的「車票換購」頁面，選擇「百萬感動百萬美好，兩人同行車票半價」的優惠選項後，填妥起訖站、日期、車次，並立即完成線上付款，就可享有優惠。可購買的車票搭乘期間為7月23日至8月18日。

高鐵公司指出，TGo會員購票乘車，凡進出站記錄完整，且無退票記錄的車票均可累積點數，每消費20元即可累積1點，各票種均可累積；每會員帳號一日累積點數上限1500點，當年度累積的點數須於次年度之12月31日（含）前使用完畢，逾期點數將歸零。除紅利點數外，還可享受會員生日禮、高鐵列車販售商品95折優惠、嚴選店家優惠等會員專屬好康。

而TGo會員累積的點數還可在「高鐵假期」網站折抵行程款項，所有「高鐵假期」行程均可折抵，使用「搭高鐵．遊台灣」專案最多可省300元！此外，TGo會員於9月30日前，還可享每月一張指定車次88折優惠（疏運期間不適用），每周適用車次超過300班。

高鐵公司表示，加入「高鐵會員TGo」手續簡便，只要年滿18歲的民眾，憑身分證字號及有效之電子郵件信箱，透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App，填寫註冊資料並點擊認證信中之連結完成帳戶開通後，就能免費成為TGo會員。使用高鐵行動購票App「T Express」的旅客，只要事先設定完成，訂票時系統即可直接帶入預設的TGo帳號，不必再次輸入。

(中時 )