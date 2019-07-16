行政院綜合業務處長嚴皙苓（中）從全教總理事長張旭政（左二）手中接下陳情書。（范揚光攝）

全國教師工會總聯合會上午前往行政院陳情，要求明年度軍公教要加薪、且調薪應該法制化、軍公教待遇審議委員會中應有軍公教代表，行政院綜合業務處長嚴皙苓則說，調薪案已送到行政院來，最後將由蘇揆做最後決定。

2020總統大選，軍公教是否調薪蘇揆陷入兩難，政院上午證實已收到人事行政總處匯整的建議案，一切將待蘇揆拍板。全教總上午到政院陳情，高喊「百業薪水漲、公教員地踏、物價漲上天、薪水趴在地」抗議軍公教調薪黑箱審議。

全教總理事長張旭政表示，2012年到2018年，國內經濟成長率為19.58％，國內受雇者平均薪資成長14.96％，重要民生物資指數上漲14.46％，但軍公教只在2018年調薪3％，遠不如受雇者平均薪資。因此明年度軍公教應該調薪。

張旭政並說，全教總另兩項訴求，還包括軍公教調薪應該法制化、軍公教員工待遇審議委員會應該要有軍公教代表。

北市教育人員產業工會理事長鄭建信表示，GDP成果應該是全民共享，若無法反映在受薪階級薪水上，就是不公平，薪水沒有漲生活品質就愈來愈差，這幾年平均薪資不斷成長，但軍公教只有漲3％，「就是在倒退」，希望政府儘快調整軍公教待遇及薪水。

(中時 )