國民黨昨公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜以超過44%支持度勝出，外界也開始關心副手人選。文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書上發文提出了自己的看法，他表示，人選當然有，但有4個因素應該考量，其中「尊重韓國瑜」非常重要，否則恐會出現「婆媳衝突」。

胡幼偉在文中指出，首先，韓國瑜能走到今天，全靠韓粉的大力支持，要贏2020，至少不能找韓粉不喜歡的人，對此應該要做內部參考民調，才有準確資訊參考。

胡幼偉繼續說明，第二點就是要看「對韓國瑜尊重的程度」，也許大家未必同意，但這非常重要，韓國瑜跟韓粉的關係，不是崇拜者對尊上的關係，所以韓國瑜的副手不能是他的「導師」，否則會讓韓粉認為，韓國瑜現在都必須聽他的，韓粉不被韓國瑜放在眼裡，這個副手和韓粉之間就會出現「婆媳衝突」般的隱患，進而流失韓粉票。

胡幼偉也提到「互補問題」，由於韓國瑜擅長政治傳播方面的煽動，因此副手應該要能冷靜思考，有財經或科技方面的專業那更好。

最後，胡幼偉補充，副總統可以是接班人，韓國瑜找一位能給大家接班人想像的比較好，加上韓國瑜若真當上總統，未來可能每周會有三、四天在高雄，所以副手必須駐守台北。

(中時電子報)