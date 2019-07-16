許多人都有「火燒心」的困擾，胃食道逆流患者大都知道甚麼不該吃，雖然飲食習慣容易遵循，但除了吃其實還有許多事應該避免，專家表示，重點在於避免食道括約肌無力。

在沒有進食的情況下，食道括約肌應該是關閉狀態，根據國外網站《Step To Health》報導，如果食道括約肌無力，會導致胃酸不正常地向上反流進入食道甚至口腔，形成所謂的「胃食道逆流」，避免食道括約肌無力，下列9件事千萬別做。

1. 抽菸：尼古丁會削弱肌肉力量。

2. 嚼過硬的口香糖或糖果：因為會增加吞嚥的空氣量。

3. 飯後立刻躺下：建議飯後三個小時才能躺下，也不要在晚餐時吃下過多食物。

4. 穿緊身衣、經常彎腰或飯後運動。

5. 超重：肥胖會增加胃食道逆流的機率。

6. 吃炸薯條、乳製品、巧克力、咖啡和茶：這些食物可能刺激食道。

7. 太酸或辛辣的食物。

8. 喝酒：女性每天不要超過2杯，男性不超過3杯。

9. 向右側睡：建議盡量向左側睡。

報導指出，胃食道逆流患者，其實更需要補充高量的維生素C，建議可以每天喝一杯胡蘿蔔或高麗菜汁，早上吃木瓜，幫助消化蛋白質，平日飲食中加入迷迭香、月桂葉、丹參或百里香等香料調味，因為這些植物有助消化；另外，喝甘菊茶可抑制胃食道逆流症狀。

(中時電子報)