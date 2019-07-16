台中市78歲賴姓阿嬤日前清外出運動，遭張姓司機駕駛民營垃圾車撞死，張男被依業務致死等罪送辦，檢方以他已酒駕4犯，所犯最輕本刑為5年以上重罪，且有逃亡之虞等理由向法院聲請羈押，台中地院以無逃亡之虞等理由，15日裁定10萬元交保，並限制住居。

賴姓阿嬤14日清晨5時許早起運動，南區建國北路左轉柳川東路口附近遭1輛民營垃圾車轉彎時輾過，傷重送醫不治，警方進行酒測，張姓駕駛酒測值為0.32毫克，且已是第4度酒駕釀禍。

檢警調查，張男在13日晚間6時許，在睡前飲用補藥酒後在家睡覺，隔日凌晨4時30分許，體內酒精尚未代謝完畢就上班駕駛垃圾車，與助理執行資源回收業務，沿途清運垃圾，發生肇事致人死亡，張男在發生車禍後，主動報警。

台中地院法官開庭審理，以張男坦承犯案，犯後主動報警，留在現場配合調查，有正當工作，並無逃亡之虞等理由，裁定10萬元交保，並限制住居。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )