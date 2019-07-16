自川普政府全力圍剿中國大陸電信巨擘華為全球5G業務發展，並要求盟國勿使用華為，「否則中止情報合作」；但即使如此，英國4月傳出將有限度准許華為參與英國5G網路建設，讓華府加緊對英施壓，14日傳出美方準備推翻英國情報機構對華為的國安評價，讓英情報機構名譽掃地，此舉惹火了英情報圈官員。

據英《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，美川普政府對準備選出新首相的英國施壓，下任英相是否能與美達成脫歐後的貿易協議，取決於是否在華為問題上與美站在同一陣線上。報導指出，一名美官員表示，英國可能不得不支持美國強硬政策，因為拒絕禁止華為可能被視為「破壞華府重整世貿組織的努力」

除了貿易上施壓外，《星期日泰晤士報》指出，美國中情局和國務院官員還在推翻英國情報機構對華為的國家安全評價，英情報機構名聲掃地，讓英情報圈關員大為光火。4月時英媒曾透露，當時英國首相、國家安全委員會主席梅伊（Theresa May）不顧內閣大臣們以及美國官員提出警告，允許華為有限度參與5G建設的天線設置等「非核心」基礎設施。

報導指出，美國對於華為參與任何5G建設都會危害「五眼聯盟」的說法，英情報部門感到非常憤怒。一名情報官員表示，「我們已在定制系統上花費數百萬英鎊，以確保與『五眼聯盟』夥伴分享資訊絕對安全。我們堅信，只要華為設備以有限方式運用於5G網路上，我們可以確保系統受到中國大陸干涉」。

(中時電子報)