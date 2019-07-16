經警方徵得同意，以利剪剪開裙擺，才讓廖女脫困。（馮惠宜翻攝）

好可怕，機車竟然會吃裙子！台中30歲廖姓女子15日17時許因穿著長裙騎乘機車，未料，行經北區雙十路時正好遇上強風，將裙擺吹到機車散熱風扇裡，機車頓時熄火，完全動彈不得，人車卡在機車道上，經報謷求救，警方以利剪斷，才協助她脫困。

台中市政府警察局第二分局公園所警員林詠鑫、吳佩蓉接獲民眾報案，疑有一名女子騎機車自摔，立即前往查看，到場發現廖女滿臉尷尬的站在機車旁，緊緊拉著自己的黑色蕾絲長裙，無助的對著員警囧笑。

廖女指稱，她騎乘機車時裙子被強風起，不慎被機車散熱風扇給捲入，但未及時發現，直到機車突然熄火，才驚覺不對勁，但裙子已經被卡死，蹲在路邊想拉出裙襬，但怎麼拉扯都拉不出來，適逢下班時間，一台台機車呼嘯而過，險象環生。

警方立即回到所內拿剪刀並徵得廖女同意，直接以剪刀將裙擺剪斷，廖女才順利脫困，幸好機車還能發動，警方也請廖女先至附近的機車行檢查機車有無受損再繼續行駛，以策安全。

機車行業者建議正確的處置方式，騎乘機車遇到裙子或其他物品不慎捲入車內引擎時，絕對不可強硬拉扯，因為會傷及機車零件。應立刻熄火，再找機車行幫忙排除，才不致讓愛車故障。警方也藉此呼籲機車騎士，長裙、遮陽裙、長圍巾或輕便型雨衣等遇上強風易被吹向旁邊造成意外，如不慎摔車更可能造成嚴重的傷害，應將身上易飄散物品固定好，避免意外發生。

(中時 )