台中太平區一位20多歲的張姓女子騎車行經中興東路，因手機放至外套口袋不慎掉落，熱心民眾拾獲送至太平派出所，因該款手機有設定密碼，員警依稀記得有報導如該軟體系統尚未更新，SIRI應用程式可透過稱謂撥出號碼，果然一句「嗨！SIRI打給媽媽」，順利聯繫張女的母親，並通知張女前來領回。

太平警分局太平派出所警員陳稚允日前中午12時許擔服備勤勤務，一位林姓女子拿著一支手機，稱「剛欲載女兒返家，於中興東路上見一機車騎士從口袋掉落一支手機，便立刻拿到派出所報案」。

警員陳稚允受理該案後，檢查手機設有密碼鎖無法開啟通訊錄聯。員警靈機一動，依稀記得如系統尚未更新，前一代APP應用程式SIRI，可以透過常用稱謂撥出號碼，於是嘗試按出功能鍵的SIRI，一句「嗨！SIRI打給媽媽」，果然幫上大忙，順利聯繫到該名張姓女騎士的媽媽，轉知請失主儘速至派出所領回。

張姓女子到派出所後，經其解鎖成功確認為失主無誤，女子表示出門趕上班，一到公司發現手機不見時，媽媽就通知警方已尋獲，領取時非常感謝警方能聯繫到她，因為手機有上鎖，後來得知原來就是靠著SIRI幫忙的，非常感謝拾得人的熱心，也非常謝謝警方的協助。

(中時 )