在本土劇「炮仔聲」中飾演惡女由黑翻紅，人氣不斷竄升的女星王宇婕，日前自曝一系列爆肉照嚇壞眾粉絲，身形一度失控的她還糗被誤認有孕在身，這也讓她下定決心鏟肉，近日宣告成功減重8KG，更在IG公布化身性感賽車女郎的美照，超狂ㄦ字線與逆天長美腿全都露，讓所有粉絲直呼：要噴鼻血了！

出道19年的王宇婕，表示長期穿寬鬆衣服讓自己太放縱，此外在劇組有大食怪封號的她，以前怎麼吃都不長肉，但過了30歲後代謝降低，所有吃進的東西全囤積起來，尤其肚子全面那坨游泳圈，不時就被關心幾個月了，因此下定要變瘦的決心，雖然試過中醫埋針、針灸，甚至聽信可以改變基因，變成不容易囤積體質，但砸大錢試各種偏方都是治標不治本，也讓她感概甩油難在突破甩油撞牆期，如何維持消風後完美體態更是挑戰。

目前體重成功回歸4字頭的王宇婕，在IG大曬化身性感賽車女郎美照，穿著極短小可愛與鏤空牛仔短褲辣秀平坦ㄦ字線，下身熱褲更短到直逼大腿根部，秀出一雙火辣美腿，另一套火紅細肩帶中空洋裝的代言照，若隱若現馬甲線性感撩人，好身材讓粉絲們驚呼太美太犯規。

(中時電子報)