金門縣政府新任副縣長黃怡凱，在中央和地方均有豐富歷練。（李金生攝）

楊鎮浯縣長授予新任消防局長翁宗堯三線二官階。（李金生攝）

新官走馬上任，出席家屬也與有榮焉。（李金生攝）

縣府同仁和來賓恭喜新官上任，現場一片熱鬧景象。（李金生攝）

縣府主管、鄉鎮長出席新首長布達典禮，現場座無虛席。（李金生攝）

楊鎮浯縣長與新任、卸任首長一起加油打氣。（李金生攝）

金門縣政府新任副縣長黃怡凱、祕書長陳朝金和縣消防局長翁宗堯、縣稅務局長翁自保、縣動植物防疫所長林政道、縣養護工程所長吳志偉等人今（16）日走馬上任。楊鎮浯縣長期勉大家一起努力，攜手邁向開創新局的目標。

副縣長黃怡凱，56歲，中山大學公共事務管理研究所碩士畢業，曾任澎湖縣與金門縣消防局局長、消防署訓練中心主任、災害搶救組組長，考試院考選部參事、總務司長、高普考試司長和警專、金門空大講師、中華金門公共事務協進會理事長，學經歷完整亮眼。

新任祕書長陳朝金，64歲，海洋大學漁業科學學系碩士畢業，曾任金門縣水產試驗所長、金門縣政府民政局長、交通旅遊局長、研考室主任、行政處處長、參議、福建省政府組長及行政院簡任秘書等職務。

另翁宗堯現年64歲，銘傳大學公共事務管理學系碩士畢業，曾任金門縣刑事警察隊長、花蓮港警局刑事課長、金門縣警局戶口課長、保安警察隊長、少年警察隊長、警務參及保防科長等職務。

62歲的翁自保是銘傳大學管理科學研究所碩士畢業，曾任金門縣水產試驗所長、自來水廠廠長、畜試所長、縣府建設處長、參議等職務。52歲林政道則是屏東技術學院學士畢業。曾任農委會動植物防疫檢疫局高雄分局技正和福建省政府專員、秘書及金門縣政府建設處秘書等職務。

金門自1992年結束軍管以來，歷任5位民選縣長，每次主管搬風都廣受注意。此次異動在坊間傳聞已久，對每名「新人」也有不同評價，未來到底是會落得「歹銅舊錫」了無新意，或是走出一番新景，同仁和鄉親都等著看，結果也將決定楊鎮浯縣長用人政策的成敗。

尤其是意氣風發上任的新官中，包括黃怡凱、陳朝金和翁宗堯、林政道等人，均曾在中央和地方歷練過，走過台、金兩地官場，自有一些不同的見識，未來能否帶領同仁在工作上做到前瞻、創新，襄助楊鎮浯縣長走出新局，或只是坐領鄉親口中的高薪，甚至於屆退在即，馬馬虎虎苟且度日，也都受到各方關注。

特別是昨天屆齡退休的縣府前任祕書長張忠民，在縣府擔任局、處長任內有為有守，嫻熟法令也勇於任事，形成一道同仁口中的「張忠民障礙」。新任祕書長陳朝金的學、經歷不遑多讓，未來能否以首席幕僚長的高度，替楊鎮浯縣長和亟待大步前進的縣政，起到突破性的作用，更是鄉親翹首以待，關心、再關心的事。

(中時 )