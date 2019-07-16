阿喜透視衣露黑Bra。(圖／翻攝自臉書)

宅男女神阿喜（林育品）外型甜美、身材火辣，加上率真不做作個性，受到粉絲的喜愛，平時喜愛分享生活點滴的她，近日曬出和狗狗合照，不過網友目光全都在她好身材上。

阿喜曬出和狗狗合照，笑說：「你們說說我們誰比較漂亮？好會搶鏡頭的女紙，你看她表情啦！」和愛犬互動可愛又逗趣，不過有網友發現，穿著透視背心的她，裡面黑Bra清晰可見，好身材一覽無遺，網友看了全暴動，直呼「這件衣服我愛」、「又透又大」、「女神好美」。

(中時電子報)