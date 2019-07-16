阿喜透視衣露黑bra 網看光驚呼「又透又大」 11:472019/07/16 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 阿喜外型甜美卻有火辣身材。(圖／翻攝自臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 阿喜透視衣露黑Bra。(圖／翻攝自臉書) 宅男女神阿喜（林育品）外型甜美、身材火辣，加上率真不做作個性，受到粉絲的喜愛，平時喜愛分享生活點滴的她，近日曬出和狗狗合照，不過網友目光全都在她好身材上。 阿喜曬出和狗狗合照，笑說：「你們說說我們誰比較漂亮？好會搶鏡頭的女紙，你看她表情啦！」和愛犬互動可愛又逗趣，不過有網友發現，穿著透視背心的她，裡面黑Bra清晰可見，好身材一覽無遺，網友看了全暴動，直呼「這件衣服我愛」、「又透又大」、「女神好美」。 (中時電子報) #阿喜 #宅男女神 也許您會感興趣 推薦閱讀 想復合？宋慧喬被爆狂看宋宋合照 14:252019/07/12 星奇 楊丞琳著比基尼秀美背辣腿 網驚「不是老公視角」 15:392019/07/12 娛樂 阿喜想凍卵 聽到配偶欄打退堂鼓 18:292019/07/12 娛樂 新聞透視》國民黨無分裂本錢 唯韓國瑜扮桶箍求勝 04:102019/07/13 政治要聞 只能留給配偶阿喜放棄凍卵 04:102019/07/13 娛樂新聞 他要小英聲援郭芷嫣 反遭網電爆 09:182019/07/13 生活 懶理緋聞 孫協志大方曬同框夏宇童合照 15:162019/07/13 娛樂 新聞透視》紐約行賺足面子 恐釀另波外交危機 01:212019/07/14 政治要聞 新聞透視》柯如意算盤 藍愈亂愈好 01:052019/07/15 政治要聞 新聞透視》兩個風暴 考驗川普連任 04:102019/07/15 兩岸要聞 娛樂熱門新聞 鄭弘儀追問郭董初選燒多少錢？她說出驚人真相 - 娛樂 郭董初選慘輸韓國瑜 許聖梅笑了「正式表態」 - 娛樂 阿喜透視衣露黑bra 網看光驚呼「又透又大」 - 娛樂 分手後首度回應 范冰冰鬆口「一句話」全場傻眼… - 娛樂 放閃照全刪了！小龍女爆婚變 傳妻爭117億家產 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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