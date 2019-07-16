去年10月發生普悠瑪列車翻覆事故，交通部昨日召開考績委員會，審議臺鐵局前局長范植谷、周永暉、鹿潔身三人的懲處案，確定范植谷記大過一支、記過兩支；周永暉記過兩支；鹿潔身記大過一支、記過一支，待簽核流程完成後，將公佈於交通部網站。

交通部表示，范植谷擔任台鐵局長期間，採購136輛普悠瑪列車，並進行驗收測試投入營運，卻未完成生ATP遠端監視系統接線工作，進而影響行車安全。周永暉也增購16輛普悠瑪列車，對已營運的列車異狀卻也沒有處理。鹿潔身則對普悠瑪列車主風泵異常狀況，未能督導所屬積極處置與查明根本原因，導致任內發生出軌事故。

交通部表示，普悠瑪事故行政責任調查報告，將待完成簽核流程後，公布於交通部網站。目前針對罹難者的賠償已提高至每人1570萬元，創下國內交通事故賠償金新高，不過家屬尚未全部同意。交通部長林佳龍也曾表示，待運安會成立後，將重啟該事故調查。

(中時 )