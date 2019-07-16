女性約在45至52歲間，月經逐漸減少到停經，這段生殖機能喪失的過渡期，就是的更年期。47歲的劉小姐近年來常出現盜汗、臉紅發熱、經期不規則的症狀，也常感覺疲憊、健忘，就醫後才得知自己步入更年期。國健署提醒，這段期間應維持均衡飲食、運動習慣，改善不適感。

根據國健署以往調查，國內45至54歲女性中，有6成已開始步入更年期。55至64歲的女性，則有9成以上步入更年期。因卵巢逐漸停止製造女性荷爾蒙，造成月經經期從開始的不規則，逐漸轉為停經。隨著身體變化，血管擴張失調引起的心悸、潮熱、睡眠不佳、疲倦、情緒不穩等症狀相當明顯。

國健署慢性疾病防治組組長陳妙心表示，若需改善更年期不適感，應攝取均衡飲食，遵守低脂、高鐵、高鈣的原則，補充天然雌激素食物（如黃豆類及其製品、全穀雜糧、牛蒡等），盡量不吃點心、不飲用含糖飲料。此外，每天應保持樂觀心情，維持30分鐘的運動，避免日夜顛倒。睡前可泡熱水澡，以維持良好的睡眠品質。

國健署去年共接獲超過6000通諮詢電話。國健署署長王英偉提醒民眾，如有更年期的困擾，可撥打專線「更年期保健諮詢服務專線」0800-00-5107，每周一至周五上午9點至下午6點提供諮詢服務。

(中時 )