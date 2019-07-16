暑假是兼差打工旺季，有些奇特的打工內容讓人一輩子難忘。日本小說家在節目分享，京都有高報酬的打工，一個晚上就能領5萬日幣(約1.4萬元新台幣)，工作內容是幫神社去山中拔下釘在樹上的「詛咒草人」，但不少人做完後表示，「再也不做這工作」，甚至傳出有人腹痛送醫，肚子裡離奇出現3根釘子。

日本怪談小說家中山市朗在深夜節目《スピードワゴンの月曜The NIGHT》分享「恐怖打工經驗」時說到，曾聽聞朋友做過一晚5萬日幣(約1.4萬元新台幣)的打工，且保證工作內容跟犯罪集團無關，不過被指示要在晚上9點到京都某座神社集合。

日本怪談小說家中山市朗。(翻攝網路)

他說，抵達神社時，現場約集結了4、50人，接著神社宮司(最高級神官)說明，工作內容要到山中拔下旅客留下的「詛咒草人」、「若聽完工作內容後，覺得做不到，想回家也沒關係，到時候會給1萬日幣(約2800元新台幣)的封口費」。

當時大約有一半的人聽完都選擇離開，接著神社就將留下的打工者分成2、3人一組，前往山裡拿掉詛咒草人，同時也要取回受詛咒者的帽子、衣服、手機、相片、頭髮等，神社表示「等工作結束之後會進行驅邪儀式」。

中山市朗表示，一路到早上總共收集了近100個「詛咒草人」，據說，有打工者從草人拔出釘子時，聽到淒厲慘叫聲，有人感到有液體濺出，甚至一名男性還送醫急救，且送醫後竟檢查出「胃中有3根釘子」；不少打工者在拿了5萬日幣酬勞後，回家路途中表示，「我再也不想做這樣的工作了」，只想趕快回家。

網友看完表示，「窮鬼比什麼鬼都還可怕」、「貧窮果然強過詛咒」，也有網友分析，「名義上說封口費，更應該說廣告費，那些回去的會說一輩子，然後把恐怖經歷放大百倍，神社的知名度就大增，觀光客多錢就多了」。

(中時電子報)