針對國民兩黨總統大選候選人出線，分別由韓國瑜及蔡英文角逐大選，人民日報旗下微信公眾號「俠客島」發文稱，韓國瑜在藍營初選中勝出，正是延續去年九合一選舉結果，但文章也直言，無論後續事態如何發展，「大陸牢牢掌握兩岸關係發展的主導權」。

文章引述成功大學政治系副教授蒙志成認為，雖然有些分析師認為「韓流」已逐漸退燒，但國民黨的初選結果顯示，支援韓國瑜的選民仍有很高的動員能力。初選結果正是去年「九合一選舉」結果的延續。

文章認為，從大環境來說，「韓流」現象的出現確實有一定的民意支持度。民進黨執政這三年來，搞砸兩岸關係，撕裂台灣內部族群，悶殺台灣經濟。他們每天忙於搞政治鬥爭，卻不顧民生議題。

文章還稱，然而，就算吃了去年九合一選舉的苦頭，民進黨當局依然沒有把重點放在民生議題上，依舊繼續在兩岸關係上煽風點火，抱美國大腿，在各種言行上挑釁大陸，高壓限制兩岸關係發展。就連台灣民眾登陸交流、實習、簽訂單賣水果，都要被有關部門介入調查，讓不少民眾苦不堪言。

反觀，而韓國瑜接受「九二共識」，就任高雄市長後，當地的旅遊市場得到活絡，開始復甦。他還連續走訪港澳、深圳、廈門，帶著高雄當地的農漁民和貿易商前去洽談合作，收穫了滿滿的訂單，讓基層百姓都很有「獲得感」。

不過，但文章同時也指出，韓國瑜爭議較大，「對民進黨來說比較好打」，原先的政策論述內容也還有待加強，需要更多有識之士和專業人才來補充、完善，形成更強大的團隊。

文章也不忘強調，「2020年1月11日，是台灣地區領導人選舉投票日期。事態會如何演進，還需我們進一步觀察；但不變的，則是大陸牢牢掌握兩岸關係發展的主導權。」

(中時 )