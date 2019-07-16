國民黨總統昨公布初選民調結果，為求公開透明，上午8時進行總統初選民調資料拆封統計，並開放媒體拍攝，資料處理與加權統計作業則未開放媒體拍攝，但全程直播。對此，自由作家洛杉基認為，與民進黨初選辦法相較，國民黨可為公平公正公開多了！網友則回文表示「國民黨此民主之舉，反證民進黨的民主退步，已成事實」。

根據國民黨民調公佈流程規劃，首先是檢查成功樣本彌封信封，確認彌封完整未拆封，緊接著拆封成功樣本彌封信封並查驗成功樣本資料，確認成功樣本源自初始8萬樣本清單；下一步則是民調資料加權，由民調小組協助核對數據。接下來，程序將進行各參選同志所得樣本數統計，並做民調結果報表核對，由參選同志陣營分別核對五家民調機構民調結果表，確認無誤後簽名，最終由中央提名協調小組召集人公開宣佈民調統計結果，及逐一宣布參選同志總平均支持率。

洛杉基在臉書發文指出，今年國民黨在初選辦法裡的計票方式與公開全部開票流程，算是一個空前的創舉！「相信所有的候選人，無論輸贏，應該不會懷疑初選辦法的公信力」。洛杉基直言，與民進黨初選辦法相較，國民黨可為公平公正公開多了！

洛杉基提及，賴清德在民進黨初選前，民調一路壓倒性領先；初選結果公布後，卻是令人大跌眼鏡，蔡英文莫名其妙贏了初選，且各家民調計票結果竟如此雷同。他說相信被民進黨幾近黑箱作業的初選流程搓掉的賴清德，看到國民黨如此嚴謹公開的初選過程，心裡一定五味雜陳，十分不是滋味，恨不得也能仿造國民黨初選流程，重新再跑一次，說不定結果會很不一樣。

對此，有網友回文表示「國民黨此民主之舉，反證民進黨的民主退步，已成事實」、「不懷疑國民黨民調方式公平性，只是不能排除綠營灌水特定對象」、「那麼卑劣的把人家做掉還要人家搭配副手，真是吃人夠夠！」、「15000份民調與3000份民調，誰民主、誰獨裁很清楚」。

(中時電子報)