國民黨總統初選民調昨出爐，高雄市長韓國瑜以44.8％支持率，大勝鴻海前董事長郭台銘的27.7％。雖然韓國瑜出線本就不意外，但藍綠名嘴們訝異的是，韓國瑜壓倒性大贏17%，差距幅度之大，出乎意料之外。

國民黨立委王育敏在政論節目《國民大會》上表示，韓國瑜會勝沒有太大意外，因為選前民調都預估韓會贏，但韓會這麼多真的非常意外，因為之前大家都預估可能在10%內，那韓可以贏到17%，真的很意外。那這有兩種可能，一是韓家軍堅守電話真的贏了，第二是可能也有民進黨的助攻，的確有影響到幾趴的差距。

而資深媒體人陳鳳馨也表示，她本來研判韓會贏10%左右，或是大概11-12%，所以韓贏到17%，真的有點出乎意料之外。

在政論節目《新聞面對面》上，資深媒體人康仁俊也指出，在做國民黨初選的民調中，看起來韓國瑜會獲勝，但會贏到這麼多的狀態下，第一個就讓鴻海前董事長郭台銘本要召開的記者會取消，讓郭台銘會不會脫黨這件事，基本上很難構成大家關心的重點，因為民調差距懸殊很大。

康仁俊再表示，第二是，綠營灌票給韓的說法，都因為在比例懸殊過大下磨散掉了。而且現在有很多綠營人士非常憂心，因為韓國瑜的盤大到，如果連國民黨其他這些人，動員一切資源下去做，都還產生如此大的差距，那韓國瑜鐵票真的是如外界所預估的，只有百萬韓粉嗎？

親綠的資深媒體人王時齊也在政論節目《台灣最前線》上表示，民調結果跟大家預估都沒差太多，但卻讓有些人沒想到差距會拉大到這麼開。韓國瑜44多趴等於是第二名家第三名的總合，韓國瑜真的是壓倒性的勝利。

(中時電子報)