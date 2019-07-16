國民黨總統初選落幕，由高雄市長韓國瑜打敗前鴻海董事長郭台銘勝出，北市議員王鴻薇和立委參選人洪孟楷16日揭露，昨短短半天，各大新聞粉絲專業出現散布「支持郭台銘脫黨參選」、「國民黨不公」的言論，經比對帳號資料，發現與民進黨支持者高度重疊，質疑是綠營網軍，呼籲國民黨支持者一定要團結，不要被挑撥離間。

洪孟楷表示，昨天初選出爐後，發現各大臉書粉絲專業出現經美編設計的「支持郭台銘脫黨參選」圖片，進一步檢視散播這些圖片的帳號，擺明就是綠營支持者或網軍。

他說，這些帳號可分為3類，包括蔡英文總統或民進黨支持者、精神錯亂的「罵郭台銘又要他脫黨參選」及三心二意「又挺韓國瑜又要郭台銘」，斧鑿斑斑的操弄痕跡，讓人合理懷疑背後有網軍指使，以中央廚房的美編出菜，再由私人帳號在網路散播。

王鴻薇直言，看到這些要求郭台銘參選到底的帳號，這些網友真的是中間選民嗎？又真的是郭台銘的支持者嗎？顯然都不是，激烈的初選已經告一段落，大家都非常辛苦也都表現得非常好，提醒大家一定要團結贏回台灣，也呼籲郭台銘千萬不要上當，被1450網軍牽著鼻子走。

她強調，國民黨總統候選人已出線，只有對手不想要國民黨團結，要求民進黨對於這樣的放話道歉，並約束好自己的支持者，亂帶風向就只是想要搞鬼，國民黨支持者不要受到綠營惡意的操作影響，明年總統大選一起用選票讓民進黨下架。

(中時 )