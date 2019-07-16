勞保局局長今天在勞動部部長許銘春的監交之下由石發基交接給鄧明斌，許銘春致詞時表示，期待勞保局在面對1041萬勞保投保人數、111萬農保投保人數以及333萬國保投保人數，希望各位同仁一起與鄧局長同心努力再創新局。

新任勞保局局長鄧明斌表示，勞保局的業務攸關1500萬名被保險人，如何讓服務更方便、更貼心是勞保局的目標，他也強調，一定要讓所有同仁在友善的職場環境下工作。

許銘春說，透過勞保制度讓勞工生活有保障，是社會安全網很重要的環節。所以如何服務這上千萬的被保險人，讓民眾感受到政府的簡政便民就相當重要。

許銘春提及，在石發基即將要退休的時刻，仍然堅守職責，配合行政院政策，促使攸關111萬農保的農民權益的農保職災保險在107年11月1日順利上路。

許銘春指出，即將接任的鄧明斌在勞政領域服務也超過23年，其中有20年都是在勞工保險業務，對勞保業務相當嫻熟，尤其鄧司長在面對勞工的年金改革及現時的職災單獨立法都能站在勞工角度，以同理心溝通政策，甚至還親自對法案有疑慮的工會面對面溝通，希望各位同仁一起與鄧局長同心努力再創新局。

(中時 )