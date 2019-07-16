高雄市長韓國瑜出線贏得國民黨總統初選，今（16）日他表示，身為高雄市政會一心一意拚市政，至於國政及選舉議題，將來則會以書面答覆。另對於高雄市長未來的接班人，傳出親韓立委許淑華呼聲高，韓國瑜說是假議題，目前尚未考慮。

韓國瑜將正式獲黨內提名參選2020總統，屆時維安人力勢必升級，韓國瑜說，隨扈人力目前為止正常。他現在身為高雄市長，一心一意來拚市政，所以未來國政、選舉問題請各位了解，會以書面答覆；市政問題會樂意口頭來報告，這樣定位會非常清楚而不會雜亂。

針對昨晚有韓粉在勞工夜市嗆罷韓志工，韓國瑜認為，網路上這個意見都很多元、分歧，個人立場再三呼籲大家，網路上能夠謹守所有的規則，不要讓社會充滿暴戾之氣、衝突氣氛，但感覺這種效果微乎其微，但還是再三地強調，不管是支持者、反對者基於理性、健康的批判都能接受，但該遵守和諧、文明、禮貌的規則。

颱風季將來臨，韓國瑜憂心說，今年颱風恐是穿心颱，所以市政會議上特別要求各局處、區公所嚴加防範，畢竟現在高雄市政府所有事情被用放大鏡來檢驗，唯有把工作做得更好，目標颱風來時達到零災害。

另又有媒體關心雲林農舍議題，韓國瑜則回應，法律面前人人平等，尊重雲林縣政府決定。

(中時 )