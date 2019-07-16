2020大選藍綠就定位，台北市柯文哲動向備受關注，外界質疑柯無黨無派，一旦當選沒有立委後援，國政難以推動。柯文哲今坦言，自己就是沒人沒班底，當台北市長當的很辛苦，剛上任時人事更動頻繁，像是蛇在脫皮的過程，很痛苦，所以一直很猶豫就是這樣。

即便郭柯配、宋柯配謠言滿天飛，但據傳柯陣營仍傾向以獨立參選人出戰，不過柯文哲為無黨籍出身，外界質疑柯若當選，屆時無人可用，國政推動將窒礙難行，柯也坦言，沒人沒班底，確實是自己猶豫是否參戰的原因。

另外，台北市議會國民黨、民進黨議員昨認為，高雄市長韓國瑜選總統，已為「帶職參選」解套，但綠營議員揚言柯一旦參選，將串聯議會各黨團凍結柯市府明年度新增計畫預算，擱置到明年大選完再來審。

對此，柯文哲表示，選不選是一回事，要選總統也是當到明年5月20號早上8點，就算要換市長也是明年8月20日以後（市長3個月內補選），所以他的態度是，預算照審事照辦，2015年他剛上任，預算也都是郝市府就編好的，還是一樣執行，所以這些都不是理由，他們要政黨操作，才會有一堆理由。

(中時 )