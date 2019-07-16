前總統馬英九洩密案無罪定讞，監委陳師孟今（16）天表示，由於該案一審判無罪，二審改判有罪，最後更一審無罪確定，究竟歷審法官有無涉及「法官辦案濫用自由心證情形」，他已申請自動調查。

馬英九被控教唆洩密案，一審以馬行使「院際調解權」判無罪，二審認為總統沒有權利不守法，改判有罪，遭最高法院撤銷、發回，更一審12日宣判馬無罪確定。馬英九日前表示，洩密案罪證不足，一開始就不該起訴他。

監委陳師孟今天表示，洩密案歷審次判決反覆，實已造成各界對承辦法官的法律見解多所質疑。依刑事訴訟法相關規定，證據的證明力，固由法院本於確信自由判斷。但不得違背經驗法則及論理法則，否則即與證據法則有違，此即自由心證主義。

陳師孟說，洩密案事涉前總統的刑事責任，影響層面非同小可，而此次台灣高等法院更一審判決結果，不但廣為社會所矚目，並引發各界諸多議論。究竟歷審法官有無涉及「法官辦案濫用自由心證情形」，致影響其判決結果，相關問題實有進一步查明釐清之必要，已申請自動調查。

(中時 )