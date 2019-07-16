40歲的林小姐，一周前參與舉重課程，回家後開始胸痛，深呼吸、抬高右手時都疼痛不已。因以往運動後不會出現類似症狀，她擔心自己患有肺病而前往就醫，醫師確診為胸壁肌肉拉傷。

胸壁由12對肋骨構成，肋骨間的肌肉，稱之為肋間肌。肋間肌外，還有許多層肌肉，任何一條肌肉的受傷，皆屬胸壁肌肉拉傷，常見於四肢及下背，在胸壁的肌肉拉傷較為少見。

書田診所家醫科主治醫師周明文表示，胸壁肌肉拉傷引起的胸痛症狀為有明顯痛點，用手按壓就會疼痛。進行深吸氣、咳嗽、舉手、轉身等任何動作，若拉扯到受傷的肌肉，就會疼痛。治療上，需使用止痛藥、肌肉鬆弛劑，亦會要求患者適當休息。

為避免胸壁肌肉拉傷，周明文提醒有運動習慣者，應降低運動強度，避免氣喘噓噓。咳嗽時應壓住疼痛點，避免因胸部反覆擴張，再度拉傷胸壁肌。會引起疼痛的動作或姿勢都應該避免。若胸口持續出現不明疼痛，應儘速找尋專科醫師診斷，把握治療時機。

(中時 )