大陸國家發展改革委新聞發言人孟瑋今天針對「宏觀經濟運行情況」舉行新聞發佈會，上半年鮮瓜果、鮮菜、畜肉價格漲幅居前，分別上漲16.1%、9.2%和6.6%。孟瑋表示，上半年，大陸價格總水平保持基本穩定，工業生產者出廠價格漲幅收窄，居民消費價格漲勢溫和。

孟瑋表示，居民消費價格方面，上半年CPI同比上漲2.2%，處於溫和上漲的合理區間。從內部構成看，CPI上漲具有明顯的結構性特徵，工業品和服務價格指數漲幅較小，分別上漲1%、2%；食品價格指數上漲4.7%，漲幅相對較大。分細項看，主要是鮮瓜果、鮮菜、畜肉價格漲幅居前，分別上漲16.1%、9.2%和6.6%。

工業生產者出廠價格方面，上半年PPI同比上漲0.3%，漲幅比去年同期明顯回落。從行業看，價格同比下跌的主要是造紙和紙製品業、化學纖維製造業、化學原料和化學製品製造業以及電氣機械和器材製造業。年初以來，大宗商品價格總體穩中上漲。

孟瑋表示，總的來看，大陸經濟自我循環能力強，工農業產品供給充足，物價平穩運行具有較強的基礎，預計今年後期價格總水平有望保持總體穩定。

針對物價運行的新形勢新變化，國家發改委將進一步加強價格監測分析預警，加大對重點地區、重點品種，特別是重要民生商品價格變化情況的監測預警頻次；會同有關部門積極充實價格調控工具箱，做好必要情況下的調控準備；指導各地認真執行好社會救助和保障標準與物價上漲掛?聯動機制，近期，已有多地及時向困難群眾發放了價格臨時補貼。

(工商 )