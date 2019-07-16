大陸本土的連鎖酒店品牌漢庭計畫要在2030年實現開設1萬家的目標，並成為全世界最大的單一酒店品牌。1萬家的目標，將是漢庭現有酒店數量的四倍不止。與此同時，漢庭還計劃摘掉其經濟型酒店的標籤，走更為「高大上」的路線。

據澎湃新聞報導，漢庭品牌CEO徐皓淳表示，目前，漢庭在全大陸共有2411家酒店，預計在明年年底80%的漢庭酒店都能完成升級，今後新開酒店也都將以按照升級後的3.0標準來改造。而未來3年內，未升級的漢庭酒店將逐步淘汰。

最新的漢庭3.0版本於7月13日發佈，雖然經濟型酒店的空間、規模、硬件設施等受到物業客觀條件的限制，但徐皓淳透露，升級至3.0版本後漢庭酒店客房內的許多設施已經按照五星級酒店的標準來設置。

值得注意的是，這已不是漢庭酒店首次提出升級。早在2012年漢庭便發佈過2.0版本，2014年2.0版概念店推出，此後，漢庭又陸續推出了2.5、2.7等版本，2017年則推出了漢庭優佳的版本，這一版本已經將酒店的等級定位在中端酒店入門級。

不過，雖然漢庭早在數年前就提出了酒店的升級改造計畫並曾列出時間表，但酒店改造成本高和營造週期長，卻成為了阻礙旗下酒店升級的兩個最大原因，而此前漢庭推出的2.5和2.7兩種版本也正是因此沒有得到大範圍的推廣。

與此前漢庭的2.5和2.7兩個版本不同，漢庭的3.0版本將成為一個在較長時間內都被運用的穩定版本。徐皓淳介紹，3.0版本最大的改變在於採用模塊化。

「雖然之前2.5和2.7兩個版本也做了很多方面的升級，但當時人工便宜，升級的成本不會太高。但近年來，人工費用一直在快速漲價，如果繼續推出2.5、2.7版本改造成本也會大幅上升，這兩個版本已經很難滿足現在許多酒店的改造需求了」， 徐皓淳說。

漢庭3.0版本所有的產品和製造大多采用工業化生產，例如一體式淋浴房、洗手台、鏡台、一體式智能可控等均由工廠製作，再至場內搭建。徐皓淳稱，模塊化的改造方式不僅可以克服人工成本大幅上升的難點，還可以大幅縮短改造週期。

根據測算，通過模塊化組裝能講酒店改造的週期縮短三分之一，而單間房常規造價也可以從10萬以上，下降到6萬左右。模塊化的升級方式或許也能提升酒店的擴張速度。

事實上，早在2016年，漢庭在全國的酒店數量已經達到了2003家，而如今其酒店數量為2411家，這意味著近3年來漢庭的酒店數量並沒有太大幅度的增長。而對於中國整個經濟酒店行業來說，2016年也被認為是行業出現發展瓶頸的一年。

「2016年成為了一個分水嶺，有的品牌繼續走向了萎靡。」華住集團CEO張敏分析，「我相信很多人陷入迷惘是因為把酒店做得太經濟了。大家決定經濟型酒店就是要經濟，在每件事情上都精打細算甚至去摳門，以至於很多產品在基本功能上變得不那麼可靠了。但是我們的顧客在這個過程當中發生了很大的變化，中國人不再滿足於能夠便宜的價格住個酒店就好了，而是對生活質量，對住宿的質量有了更多的要求。所以經濟型酒店繼續往越來越經濟的方向走有點撞牆。」

華住已將漢庭經濟型酒店的定位改為了「國民酒店」，這顯然意味著漢庭不會「往越來越經濟的方向走」。張敏稱，過去3年是漢庭的轉型期，「我們投入了幾億的資金改造門店，我們給員工提供了更多的培訓，推出了很多新的做法。」而她相信再經歷過轉型期之後，升級後的漢庭將重新恢復到較快的擴張速度。

張敏透露了漢庭酒店的擴張計畫，她表示，明年計劃有1000家漢庭簽約，並滲透到更多城市。「在整個中國，很多城市，我們的市場佔有率還很低。」張敏稱，預計在明年年底，漢庭的開業酒店數量便能達到3500家。

(工商 )