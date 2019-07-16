如果實現夢想，代價是生意一落千丈，你還願意嗎？

走過半個多世紀的「日紳豆腐」（日紳），日銷豆干、豆腐上千斤，曾是中部豆製品上游製造商；2008年，第二代鍾欽智夫妻為了實現零防腐劑的食安夢想，打破豆腐行的「傳統配方」與行規，推出「非基改冰豆腐」，卻被盤商拒賣，菜市場通路一夕化烏有，他問太太林妤亭：「妳要顧肚子還是顧佛祖？」林妤亭回一句「你顧佛祖，門市我來打。」

「以前販仔都叫我藥放重一點，我說這個豆腐做出來我都不敢吃，別人敢吃嗎？」鍾欽智說的藥，就是豆腐行的「傳統配方」：防腐劑，也是這個行業不可告人的痛苦，為此他推掉不少代工大訂單。

事實上每年夏天，各地衛生局都會不定期抽驗市場或賣場的豆製品，仍不時傳出防腐劑殘留、危害健康的違規事件。豆腐、豆干屬於高水活性產品，常溫下存放不當，容易酸壞，為延長保存期限，有些業者鋌而走險。依規定，豆干製程中可加苯甲酸，不得超過0.6g/kg；豆腐製程中不得添加苯甲酸、不得殘留過氧化氫（俗稱雙氧水），其中後面「不得殘留」這四個字，像魔鬼的誘惑，引誘業者心存僥倖。

其實，深夜做豆腐是傳統豆腐行的常態，為了在一大早前，將豆腐送到各市場，傳統豆腐行多在半夜開工，做好後再分送到各批發商盤手上，豆腐實際送到消費者手上至少經過6小時，全程都在室溫下、細菌容易滋生，日紳豆腐也曾經是如此，為了讓豆腐在賣出去前不要那麼快壞，大家只能各憑本事和運氣。（記者／蔡碧月）

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(中時電子報)