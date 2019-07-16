針對中國大陸要求引渡去年在首都布拉格逮捕陳姓、林姓等8名台籍電信詐欺犯罪嫌疑人，捷克政府宣布給予8名台籍犯罪嫌疑人「輔助性保護」，等於回絕北京的引渡要求，反駁捷克法院先前的裁定。

據中央社報導，捷克內政部長哈瑪謝克（Jan Hamacek）16日透過推特證實，中國大陸要求引渡的8名台灣犯罪嫌疑人將得到輔助性保護，強調此並非庇護，不過他以「非公開的行政措施」為由，不願說明原因。

捷克警方根據國際刑警組織（INTERPOL）發出的紅色通報，去年1月在首都布拉格逮捕陳姓、林姓等8名台籍電信詐欺犯罪嫌疑人。中國大陸政府指控他們喬裝成大陸的公安和檢察官，利用電話對住在澳洲的大陸婦女進行詐騙。

布拉格地方法院採信中方「公平審判」和「不判死刑」的保證，去年秋天同意將嫌犯引渡到中國大陸。隨後他們提出上訴，上月中旬布拉格高等法院做出最後裁決，8人全都維持原判。不過，在台籍嫌犯的辯護律師克魯帝納（Miroslav Krutina）指出，捷克政府認為他們被遣送到中國大陸後，有受到非人道待遇、刑求和被判死刑的危險，因此捷克政府決定給他們庇護，等於反駁法院先前的裁定，回絕北京的引渡要求。

報導稱，除了正式的難民身分，歐盟國家經常給予申請庇護的外國人所謂的輔助性保護，讓他們暫時免於被遣返的命運，一定期間過後還可延長，以免他們受到迫害。

(中時電子報)