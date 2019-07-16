太陽花學運領袖林飛帆接任民進黨副祕書長，亦曾擔任過民進黨副祕書長的基隆市長林右昌表示，林飛帆是非常優秀的年輕人，在太陽花學運就看得出他對公共事情、台灣未來前途發展有很大熱情跟關心，這是需要很大勇氣，才有辦法做，他是優秀的政治工作者，應該也會做得很好。

林右昌說，民進黨的副祕書長有3位，還不曉得中央給林飛帆分工做什麼，有優秀年輕人加入民進黨，是黨過去一直以來的傳統，自己過去也是這樣過來，所以樂觀其成，對林飛帆的未來表現有所期待。

(中時 )