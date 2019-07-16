林飛帆接民進黨副祕書長 林右昌：他會做得很好 12:342019/07/16 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 基隆市長林右昌認為，林飛帆接任民進黨副祕書長，他樂觀其成，認為應該會做得很好。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 太陽花學運領袖林飛帆接任民進黨副祕書長，亦曾擔任過民進黨副祕書長的基隆市長林右昌表示，林飛帆是非常優秀的年輕人，在太陽花學運就看得出他對公共事情、台灣未來前途發展有很大熱情跟關心，這是需要很大勇氣，才有辦法做，他是優秀的政治工作者，應該也會做得很好。 林右昌說，民進黨的副祕書長有3位，還不曉得中央給林飛帆分工做什麼，有優秀年輕人加入民進黨，是黨過去一直以來的傳統，自己過去也是這樣過來，所以樂觀其成，對林飛帆的未來表現有所期待。 (中時 ) #民進黨 #林飛帆 #林右昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 黨工要林飛帆道歉 宅神幫答網大讚 11:122019/07/14 政治 林飛帆月薪曝光 網民：誰說民主不能當飯吃 20:312019/07/14 政治 林飛帆接民進黨副祕 黨工要求先道歉 01:052019/07/15 政治要聞 蔡英文為何重用林飛帆 港媒爆兩個目的 05:112019/07/15 政治 朱學恒笑藍民調公布拖沓：學民進黨調一調就好了 09:002019/07/15 政治 月薪9萬 林飛帆：要賺錢不用來民進黨工作 12:292019/07/15 政治 韓國瑜出線角逐 民進黨：蔡英文必勝 14:062019/07/15 政治 國民黨若整合成功 民進黨有場硬仗要打 04:102019/07/16 政治要聞 綠營分析 吸收林可裂解時力 04:102019/07/16 政治要聞 韓韌性強！他稱綠恐遇國民黨史上真正會選舉的人 07:592019/07/16 政治 政治熱門新聞 動人！藍初選公布 吳敦義對她點名致謝 - 政治 韓不再需要證明自己最強！黃暐瀚8字神解 - 政治 韓粉僅200萬？學者打臉：是906萬！ - 政治 韓出線將丟高雄？網：川哥穩了！ - 政治 韓國瑜大贏17％ 名嘴們竟大驚 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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