NBA球星「字母哥」阿提托康波(Giannis Antentokounmpo)今日在洋基賽前造訪他們主場，他本來是來宣傳自己新球鞋，順道來看看他從沒摸過的棒球。就算比起身量最高的賈吉(Aaron Judge)，阿提托康波(身高211公分)還是大了一號，他還試著揮棒卻根本打不到球，連靜止的球都打不到。

阿提托康波第一次拿起棒球，「好重喔，沒想到會這麼重。我看過賈吉把球轟到觀眾席，到底要多大的力量才能做到。」其實他太謙虛了，綽號「希臘怪物」的他肯定是力量和體能都破表。只是經過幾次糟糕的揮棒失敗，他發現這比看上去的要困難得多，「我大概會是個很爛的棒球員。」

可惜洋基後來球賽沒打贏，光芒捕手達諾(Travis d'Arnaud)繳出誇張的單場三響砲，包括9局上砲轟洋基終結者查普曼(Aroldis Chapman)的3分彈。查普曼砸掉兩分領先，光芒以5-4逆轉勝，在美東的勝差拉近到只剩5場了。

棒球員大多中南美出身的不太會看職籃，阿提托康波還是意外找到一個籃球迷，就是左投沙巴西亞(CC Sabathia)，沙胖不僅任是他，還拿著球鞋跑來請他簽名。

(中時電子報)