新店達觀鎮社區有多位名人入住，包括金曲歌王亂彈阿翔、藝人邵雨薇都在此置產，如今卻爆出管委會集體毒貓的殘忍情事，社區管委會鄒姓委員遭控奉令多次在草叢放置毒魚和毒罐頭，害死近30隻無辜毛孩，達觀鎮宛如貓咪墳場，讓長期餵養浪貓的愛媽們無比心痛，希望社會能給流浪貓狗一條生路，並期盼法律能還受害貓狗公道。

據了解，達觀鎮的除貓計畫要從2年前說起，現任達觀里里長、時任管委會委員金威，在住戶服務意見反應表留言，表示附近的幼稚園園長反應浪貓帶來跳蚤，更嚴重影響幼兒健康，管委會則以此理由出資購買了三個誘捕籠。

由於當地貓咪溫馴親人，誘捕籠一放置便立刻中招，4個月內就捕抓14隻貓，管委會雖送往新店收容所，但動保處執行零安樂死政策，結紮剪耳的貓若沒有危害性，並不會主動收容，且貓隻的身體中都有植入晶片，送去動保處的貓最後又通知愛媽領回。

金威則於2018年擔任管委會主委，並找來憎貓至深的鄒男加入，鄒男更曾大方宣告他當委員就是為了捕抓貓隻，達觀貓隻的噩夢就此開始。

根據管委會紀錄，2017年和2018年共送了16隻貓給收容所，最後全都由愛媽領回，但社區內原有的近30隻貓卻在去年離奇失蹤，愛媽們詢問管委會，卻得到「異地放養」的答案，但誰拿去放？放去哪裡卻都無法解釋。

在住戶的抗議下，管委會承諾停止捕貓計畫，卻於今年3月再度出現誘捕籠，當地愛媽再向管委會反映，鄒男當時承諾停止捕抓貓咪，但隔了2天，愛媽竟在放置誘捕籠處發現毒罐頭，這才氣的通報動保處，更懷疑是經過管委會的「默許」，沆瀣一氣同意「滅貓計畫」。

關於達觀鎮毒餌案，達觀里里長金威表示，過去就曾有許多住戶反應貓隻過多造成相關問題，捕貓行動是於2017年經區大會同意後開始，但貓咪消失並非愛媽所言是被殺害，而是送往公家機關，他去年選舉時也曾因貓隻一事備受攻擊，至於鄒男放置毒罐頭則是個人行為。（記者／陳柔瑜）

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(中時電子報)