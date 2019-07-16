蝶豆花調製的花茶，色澤鮮艷，深受不少民眾喜愛，北市衛生局5月前往中藥行、茶葉行、飲料店等抽驗蝶豆花殘留農藥，共抽驗10件產品，調查來源產地來自台灣、泰國、大陸，檢驗結果6件產品不符規定，不合格率為60％，已令販售場所下架違規產品。

北市衛生局表示，此次抽驗10件產品中，6件不符規定，抽檢地點為益昌實業有限公司、富山食品行、興長生蔘藥行 、義興西點原料行 、吳老師的店、天德堂宏記參藥行，其結果檢出殘留農藥殺蟲劑陶斯松、芬普尼、三落松、益達胺、普克利及氟大滅等農藥殘留。

北市衛生局說明，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，違反食品安全衛生管理法中「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰。

不符規定產品皆已通知販售商及進貨端業者下架，其中5件產品來源為外縣市業者，已移請所轄縣市衛生局查辦，另1件屬本市販售業者，經調查確認違規屬實，因業者無法提供進貨來源證明，處3 萬元罰鍰，並持續列管追蹤抽驗。

北市衛生局呼籲，一般農藥多為水溶性，易受高溫破壞，建議沖泡茶飲時除使用80℃以上水溫外，可將第一泡茶水倒掉，避免攝取殘留農藥；此外蝶豆之葉、莢、花如欲售予消費者直接食用，業者應先依「非傳統性食品原料申請作業指引」向衛福部食藥署申請安全性評估。

(中時 )