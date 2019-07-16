環保署今（16）日審查彰化外海的西島、彰芳兩個離岸風力發電環差案，專案小組討論1個多小時後，建議兩案修正後通過，但開發單位必須在9月30日前將開發計劃補充、修正，送交環保署，安排環評大會進行討論確認。

專案小組要求開發單位補充三腳套管、四腳套管，兩種風機基礎型式施工過程的風險評估，並強化打樁期間噪音模擬的比較分析，補充說明三角套管型式可能造成的負面影響，以及因應對策。風險評估，對生態的影響，還有潛水人員在水下工作的風險評估。

專案小組召集人鄭明修表示，環團關心打樁噪音太大，可能造成鯨豚死亡率偏高。據統計，原本有8、90隻鯨豚，現在只剩下50隻左右，損失太大，以後大量施工可能會更嚴重，一定要嚴密監視。且此處海象不佳，鯨豚觀察船如噸位太小，人可能一出海就暈船，開發單位應再具體說明觀察船與觀察員的執行方式。

環委李錫堤提到陸上升壓站的土壤液化潛勢評估，李公哲關心施工期間，土方運送及暫存堆置區的環境管理規劃，開發單位都承諾會再做分析並提出報告。

兩個風場都是由丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）負責開發，希望年底前融資到位，才能趕上彰芳第1期2021年併網的時程。原本的環評通過的是四腳式套管式基礎，後來想改成三腳式，並聲稱安全性不變。

專案小組第1次初審時，環委擔心四腳改成三腳，基樁深度必須加深，施工噪音的時間變長，因此要求開發單位補正資料後再審，並於今天通過，但還要再經環評大會討論才能確定是否通過環評這道關卡。

(中時 )