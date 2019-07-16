太陽花運動領袖林飛帆就任民進黨副秘書長時，面對網友質疑他畢業第一份工作薪水就領9萬元是坐「直升機」，他回稱過去與民進黨主席卓榮泰與秘書長羅文嘉談話過程，「從來都沒有聊到薪水的問題，所以我至今仍不知道我薪水多少錢，坦白說如果說要賺錢，不需要來到這個地方，也不需要做政治工作。」然而這樣的言論，聽在一般民眾耳中，真是情何以堪。

行政院主計處推出了一個名叫「薪情平台」的網站，民眾可以輸入自己的全年總薪資，跟社會上其他受雇員工比較，看有多少人薪水比自己高。早在2016年媒體報導就已經揭露民進黨副秘書長月薪9萬，換算年薪至少108萬元，而「薪情平台」總薪資其實是包括獎金、年終等非經常性收入的，但不管，只以108萬元算，這樣的收入超過不分年齡、行業的全體受僱員工當中的80％，與10％相當，只比10％的人低。

誠然一般的基層政治工作者、黨工、民代助理等，薪水都不高，多半兩萬多、三萬多，超過四萬者已經算比較高了，如果是當這樣的工作，確實可以自稱「要賺錢，不需要來到這個地方」，然而林飛帆接任的不是這些基層政治工作，再自稱「要賺錢，不需要來到這個地方」，意思是指月薪9萬還不算多嗎？這樣叫社會上80％薪水比他低的人情何以堪？

不過筆者恰好是林飛帆在台大政治所的學弟，然而筆者2015年就已經畢業開始工作了，林學長卻到如今才從事第一份工作，也許因此導致他對國內就業市場看的普遍低薪情況不甚了解，才會講出上述言論，彷彿在國內很容易就可以找到月薪超過9萬的工作。

當然我們不鼓勵貧困，林學長能爭取到高薪的工作是他的本事，然而「莫忘世上苦人多」不應該是只有特定政治人物秉持的理念，而應該被所有政治人物、政治工作者與政治評論者時刻銘記，能夠實際出來參選或者當到高階黨職人員的，不管出身如何，此時此刻通常都不會窮到哪裡去，有錢、薪水高也沒有錯，但重點必須用更有同理心的態度去面對很多可能同樣努力但是沒有辦法如願像你一樣獲得高薪的人，設法協助他們。

如果缺乏這樣的同理心，覺得月薪９萬還不多，就會像蔡總統一樣覺得我們勞工的特休假已經世界最少的情況下再砍掉勞工7天國假也沒甚麼，也會像蔡總統一樣不知道一般民眾怎樣飽受高房價之苦，臨時會忙著通過拼選舉、鬥爭政敵的法律，卻不肯通過可以避免房價被建商和投資客繼續炒高的實價登錄2.0版本。希望林學長勿忘當初在台大政治所時面對國民黨執政一再參與維護勞工權益運動的初衷，不要碰到民進黨執政後就忘了當初主張的一切，反而成為下一個蔡英文。

(中時 )