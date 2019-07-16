台灣孩童近視的情況越來越多，許多家長選擇使用長效型散瞳劑控制控制孩子視力，但就讀小四的女童「陽陽」因使用散瞳劑導致眼睛畏光，日前上體育課時竟慘遭球吻，家長擔心意外再發生，決定改使用角膜塑型片治療，最近近視度數獲得控制。

亞洲大學附屬醫院眼科部主治醫師夏寧憶指出，通常小孩近視使用散瞳劑後，若驗光發現遠視度數低於50至100度，仍為近視高風險族群，會建議使用低濃度的長效型散瞳劑，其可抑制眼軸增長、減緩度數增加。

夏寧憶表示，長效型散瞳劑濃度越高、控制近視的效果當然越好，但其副作用也更明顯，以台中小四學童「陽陽」為例，她使用後有時看黑板會覺得刺眼、甚至因烈日照射而睜不開眼睛，慘遭球吻，所幸破裂的眼鏡鏡片沒有傷到臉與眼睛。

夏寧憶說，避免意外再發生，「陽陽」的父母決定改使用角膜塑型片控制近視，其是在睡眠時配戴6至10小時，透過改善角膜弧度的方式矯正近視，並藉由周邊離焦的光學刺激原理控制眼軸增長，目前衛福部規定最低使用年齡為9歲，但使用者須特別留意鏡片清潔、避免角膜潰瘍，且要養成良好護眼習慣。

(中時 )